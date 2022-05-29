Война в Украине ведется не только на поле боя, но и на информационном фронте. Всемирная сеть также влияет на исход войны, и чтобы безопасно пользоваться интернетом, можно воспользоваться VPN-сервисами.

Эти программы помогут скрыть местоположение, а также обойти запреты на использование ресурсов, и даже избавиться от слежки в сети со стороны РФ. Такие сервисы доступны не только на компьютеры, но и на смартфоны.

Лучшие безопасные мобильные VPN-сервисы — далее в материале.

Сейчас смотрят

В Госспецсвязи рассказали, какие бывают программы, и что нужно проверить перед выбором сервиса.

В первую очередь, необходимо убедиться в поддержке операционных систем. Большинство VPN работают как на смартфонах с Android, так и с iOS (iPhone).

Программы бывают как платные, так и бесплатные. Первые могут предоставить увеличенную скорость загрузки данных, сильную защиту или больше точек доступа с разных стран.

Среди платных рекомендуются следующие VPN — ExpressVPN (Android, iOS), Sufrshark (Android, iOS), Private Internet Access (Android, iOS), CyberGhost (Android, iOS), NordVPN (Android, iOS) — все они стоят от $2,5 до $13 в месяц. Proton VPN доступен на Android и iOS бесплатно, но можно воспользоваться и платными функциями, если оформить подписку.

Если пользуетесь бесплатным VPN, необходимо проверить репутацию программы — если в сети есть информация об утечке данных пользователей, лучше от него отказаться. Программы, созданные в РФ могут красть данные и отслеживать действия пользователей в сети.

В Госспецсвязи посоветовали избегать использования следующих программ — Yoga VPN, proXPN VPN, Hola Free VPN, Seed4.Me VPN, OvpnSpider, SwitchVPN, Zoog VPN. Эксперты рекомендуют пользоваться платными сервисами, так как они имеют дополнительную защиту.