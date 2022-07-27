В месседжерах мошенники распространяют сообщения с предложениями получить социальные выплаты для украинских беженцев. В частности, якобы от организации Красный Крест.

Об этом предупредила правительственная команда реагирования на чрезвычайные компьютерные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи.

Для получения помощи хакеры предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к ворам.

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В то же время злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие страницы популярных украинских банков.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, специалисты рекомендуют:

доверять только официальным ресурсам (официальный сайт платформы єДопомога

не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах

в случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать платежную карту

соблюдать правила финансовой и кибергигиены.

Ранее в Госспецсвязи сообщали, что хакеры массово распространят вредоносный файл, который ворует данные.

По мнению специалистов, атака направлена ​​преимущественно на государственные органы Украины с целью получения важной информации и выведения из строя систем.