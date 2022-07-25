Власти США предлагают $15 млн за информацию о российских хакеров из группировки Conti. Злоумышленников обвиняют в вымогательстве в особо крупных размерах.

Денежное вознаграждение в размере $5 млн предлагают за информацию о тех, кто находится в сговоре с хакерами.

По данным ФБР, злоумышленники украли у более 1 тыс. жертв денег на сумму более $150 млн.

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Российские хакеры не оставляют надежд навредить работе систем США — в прошлом году Conti осуществили атаку по 16 сетям медицинских учреждений, а также на налоговые и таможенные платформу Коста-Рики, что негативно повлияло на внешнюю торговлю.

В феврале хакеры угрожали странам, которые решились ответить на вторжение России в Украину. Правда, угрозы малого кого напугали, о чем свидетельствует поддержка союзников не только на фронте, но и в плане цифровой безопасности.

Известно, что российские хакеры не прекращают попыток навредить украинцам даже на киберфронте — с помощью фишинга они рассылают украинцам опасные письма на гуманитарную тему. Очевидно, что внутри писем находятся вирусы, которые умело маскируют под различные таблицы на социальные темы — гуманитарную помощь, штрафы, денежные выплаты и так далее.