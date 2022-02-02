Компания SpaceX анонсировала новый тариф на подключение спутникового интернета Starlink — это обойдется в $2,5 тыс. Корпорация Маска обещает пользователям большую скорость передачи данных.

За эти деньги пользователь получит все необходимое оборудование для подключения, депозит за спутниковую тарелку и обслуживание. Для сравнения, за одни только услуги пользователь новой услуги заплатит $500 — за базовый попросят всего лишь $100 в месяц.

Премиум тариф обещает увеличенную скорость загрузки данных до 150–500 Мбит/с. Обычный тариф подразумевает скорость на уровне 50-250 Мбит/с.

Это возможно благодаря увеличенной тарелке, которая способна подключаться к большему количеству спутников Starlink на околоземной орбите.

Напомним, что целью компании Маска является покрытие всего земного шара беспроводным соединением. Главное преимущество спутникового интернета кроется в его доступности из любой точки Земли. К примеру, на Аляске. Один из жителей штата признался, что его золотой рудник платит более $8 тыс. в месяц за подключение к сети, которая значительно медленнее интернета Маска.

Создание Starlink началось еще в 2015 году, а уже в 2018 состоялся первый запуск. Сейчас на околоземной орбите находится 2 040 спутников. В планах компании — отправить в небо от 12 до 42 тыс. космических аппаратов.