Компания SpaceX и космическое агентство NASA успешно запустили ракету Falcon 9 с кораблем DART. Запуск состоялся 24 ноября с космической базы США Ванденберг в Калифорнии, и аппарат NASA должен врезаться в астероид для изменения его траектории полета.

Asteroid Dimorphos: we’re coming for you! Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world’s first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH — NASA (@NASA) November 24, 2021

План астрономов NASA очень простой — ракета SpaceX Falcon 9 вместе с кораблем DART (Double Asteroid Redirection Test) отправляется в космос, где нижняя часть ракеты отсоединяется и отправляется на Землю для повторного использования. Аппарат NASA направляется к космическому астероиду, а затем врезается в него. По подсчетам физиков, такое воздействие на космическое тело позволит изменить траекторию его полета.

Известно, что корабль DART уже успешно отделился от ракеты-носителя Falcon 9, а также подает ученым сигналы на Землю. Аппарат NASA уже разворачивает солнечные панели для получения необходимой энергии, и готовится к 10-месячному путешествию по космосу.

Deployment confirmed, @NASA’s DART is on its way to redirect an asteroid pic.twitter.com/UTxkcJFcq0 — SpaceX (@SpaceX) November 24, 2021

Уже в конце сентября 2022 года он столкнется с двумя астероидами, которые находятся на безопасном расстоянии от Земли — Диморфос и Дидимос. Размер одного из космических тел достигает в 780 метров в ширину.

All systems and weather are looking good for tonight’s Falcon 9 launch of @NASA’s DART into an asteroid-intercepting interplanetary trajectory → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/BBrMndhpkQ — SpaceX (@SpaceX) November 23, 2021

Уже с Земли ученые смогут увидеть отклонение от изначальной траектории астероидов. Цель миссии — оценить возможность защиты Земли от столкновения с огромным космическими телами, которые могут уничтожить человечество или нашу планету целиком. Примерно 66 млн лет назад астероид прекратил существование динозавров.