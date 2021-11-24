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NASA и SpaceX успешно запустили ракету Falcon 9: видео полета

24 ноября 2021, 13:53
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
DART

Компания SpaceX и космическое агентство NASA успешно запустили ракету Falcon 9 с кораблем DART. Запуск состоялся 24 ноября с космической базы США Ванденберг в Калифорнии, и аппарат NASA должен врезаться в астероид для изменения его траектории полета.

План астрономов NASA очень простой — ракета SpaceX Falcon 9 вместе с кораблем DART (Double Asteroid Redirection Test) отправляется в космос, где нижняя часть ракеты отсоединяется и отправляется на Землю для повторного использования. Аппарат NASA направляется к космическому астероиду, а затем врезается в него. По подсчетам физиков, такое воздействие на космическое тело позволит изменить траекторию его полета.

Известно, что корабль DART уже успешно отделился от ракеты-носителя Falcon 9, а также подает ученым сигналы на Землю. Аппарат NASA уже разворачивает солнечные панели для получения необходимой энергии, и готовится к 10-месячному путешествию по космосу.

Уже в конце сентября 2022 года он столкнется с двумя астероидами, которые находятся на безопасном расстоянии от Земли — Диморфос и Дидимос. Размер одного из космических тел достигает в 780 метров в ширину.

Уже с Земли ученые смогут увидеть отклонение от изначальной траектории астероидов. Цель миссии — оценить возможность защиты Земли от столкновения с огромным космическими телами, которые могут уничтожить человечество или нашу планету целиком. Примерно 66 млн лет назад астероид прекратил существование динозавров.

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Теги
NASA , SpaceX
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