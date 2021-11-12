Компания Sony опубликовала список самых популярных игр для PlayStation 5. Выход консоли состоялся год назад, и компания решила порадовать своих фанатов подробной статистикой.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что за этот период было выпущено более 360 игр для консоли, а владельцы PS5 провели более 4,6 млрд часов перед мониторами и телевизорами.

Блогеры с помощью PS5 транслировали более 26 млн часов контента, и по словам Райана, количество игр будет заметно увеличиваться со временем.

К примеру, сам разработчик консоли Sony Interactive Entertainment планирует выпустить как минимум 25 новых проектов в ближайшее время.

10 самых популярных игр PlayStation 5:

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls NBA 2K22

Райан также добавил, что PS5 стала крупнейшим запуском консолей в истории. Известно, что количество проданных PlayStation 5 превысило 13,4 млн. единиц.

Напомним, что некоторые эксклюзивные игры от Sony появятся в доступе каждому желающему. К примеру, культовая God of War от Sony появится на ПК. Страница с проектом уже доступна в магазине Steam. О популярности игры говорит статистика — на PS4 было продано более 19,5 млн копий.