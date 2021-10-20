Популярность подписки для игр Xbox Game Pass от Microsoft оказалась ниже ожидаемого корпорацией. Об этом стало известно с общедоступных документов компании Xbox.

По прогнозам Microsoft, за 12 месяцев (до 30 июня) количество платных подписок на сервис Xbox Game Pass должно было вырасти на 48%. Теперь стало известно, что цифра достигла отметки в 37%.

Компания не назвала точное количество подписчиков — в январе 2021 года сервисом пользовалось 18 млн человек. По данным аналитика Даниэля Ахмад, сейчас этот показатель достиг отметки в 20 млн единиц.

Эксперты уже назвали причину уменьшения популярности сервиса — за эти 12 месяцев заметно уменьшилось количество крупных проектов, которые стали доступными для владельцев консолей Xbox.

Xbox Game Pass — это платная подписка для владельцев консоли, которая позволят временно играть в популярные проекты без необходимости в покупке.

К тому же, у консоли от Microsoft есть серьезный конкурент — PlayStation 5 от Sony также захватила свою долю рынка. Выбор консоли кардинально влияет на количество подписок Xbox Game Pass и PS+. Еще летом Sony заявила, что всего за восемь месяцев количество продаж новой консоли достигло отметки в 10 млн единиц.

Напомним, что октябрь 2021 года порадовал геймеров релизом крупных проектов. Ознакомиться со списком игр, которые появились в продаже в средине осени можно в материале Фактов ICTV.