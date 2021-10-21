Культовая игра God of War от Sony появится на ПК. Страница с проектом уже доступна в магазине Steam.

— Мы очень рады сообщить, что God of War (2018) выйдет на ПК 14 января 2022 года! — сообщила старший менеджер по сообществу Sony Santa Monica Studio Грейс Орлади.

По данным компании на август 2021 года, количество копий игры на PlayStation 4 достигло отметки в 19,5 млн единиц. Проект был доступен только на консолях Sony PlayStation в качестве эксклюзива, огромное количество ПК-геймеров и владельцев Xbox не могли оценить популярную игру.

Сам по себе проект оценили не только игроки — на сайте Metacritic красуется оценка в 94/100 от 118 критиков.

С переходом на новую платформу разработчики пообещали некоторые улучшения — улучшенную графику, отображение картинки в 4K-формате, управление частотой кадров и более тонкие настройки графики, включая отображение теней более высокого качества. Игра будет поддерживать как геймпады, так и клавиатуры и мышки.

Не только God of War станет доступной на компьютерах — другие эксклюзивы также появятся на новой платформе — Horizon Zero Dawn и Uncharted 4.

Игра уже доступна для предзаказа украинским геймерам по цене в 1 199 грн. Системных требований пока нет, но в 2022 году на PlayStation 5 появится продолжение культовой серии — God of War: Ragnarok.