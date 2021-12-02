Компания Apple опубликовала рейтинг самых лучших приложений и игр для своих устройств — iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

Так, лучшим приложением года для iPhone признали детский платформер Toca Life World, а лидером среди игр оказалась кооперативная MOBA — League of Legends: Wild Rift.

Лучшее приложение для планшетов iPad — продвинутый видеоредактор LumaFusion, а игрой года оказалась RPG о супергероях MARVEL Future Revolution.

Apple также назвала победителей в рейтинге приложений и игр для ноутбуков серии Mac — сервис для создания документов Craft и графический квест Myst.

В продвинутых часах Watch также есть огромное количество возможностей. Так, приложенияем года признали сервис для просмотра погоды Carrot Weather, а среди игр — ролевой проект Fantasian.

Как правило, лауреаты премии представляют относительных новичков в App Store, а также тех, кто смог воспользоваться всеми возможностями устройств Apple и привлечь много новой аудитории. К примеру, в прошлом году из-за пандемии победителями были приложения для тренировок в домашних условиях и сервис Zoom для видео-конференций.

Apple также опубликовала список самых скачиваемых приложений за год. Правда, статистику показали только в пределах США. Среди бесплатных приложений лидерами оказались TikTok, YouTube и Instagram. Facebook расположился только на 5 месте. В рейтинге бесплатных игр для iPhone лидируют следующие проекты — новая игра Among Us!, онлайн платформа Roblox и Project Makeover.

Apple также опубликовала список лучших музыкальных исполнителей и песен 2021 года — звание Артист года получил The Weeknd.