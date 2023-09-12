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Следом за iPhone 15: наушники AirPods получили зарядку Type-C

12 сентября 2023, 21:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
AirPods
Источник: Unsplash

Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods на осенней презентации 12 сентября. 

Главное изменение — обновленный кейс, который заряжается с помощью USB Type-C вместо Lightning. Это необходимо, чтобы Apple и дальше могла продавать свои устройства на территории Европы. Впрочем, больше никаких обновлений в компании не озвучили.

Впрочем, не только AirPods получили новую зарядку. На презентации Apple 12 сентября представили iPhone 15 с обновленной зарядкой. Теперь можно использовать кабель от Adnroid-устройств, а технология Lightning собственной разработки Apple уходит в прошлое.

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Правда, в компании так и не указали, какая будет мощность зарядки — некоторые флагманы из Китая могут похвастаться мощностью в 100 Вт.

Среди прочего, iPhone 15 получили кучу обновлений, улучшенная камера, чипсет A17, титановый корпус, обновленный дисплей, а также увеличенный аккумулятор.

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