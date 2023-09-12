Компанія Apple представила бездротові навушники AirPods на осінній презентації 12 вересня.

Головна зміна – оновлений кейс, який заряджається за допомогою USB Type-C замість Lightning. Це необхідно, щоб Apple і далі могла продавати свої пристрої на території Європи. Втім, більше ніяких оновлень у компанії не озвучили.

Утім, не тільки AirPods отримали нову зарядку. На презентації Apple 12 вересня представили iPhone 15 з оновленою зарядкою. Тепер можна використовувати кабель від Adnroid-пристроїв, а технологія Lightning власної розробки Apple відходить у минуле.

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Щоправда, в компанії так і не вказали, яка буде потужність зарядки – деякі флагмани з Китаю можуть похвалитися потужністю в 100 Вт.

Серед іншого, iPhone 15 отримали купу оновлень, поліпшену камеру, чипсет A17, титановий корпус, оновлений дисплей, а також збільшений акумулятор.