Компания Apple представила iPhone 15 на осенней презентации 12 сентября. Как ожидалось, новинку представили в четырех модификациях: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Характеристики iPhone 15

Главное изменение — это обновление зарядки на Type-C, как у всех Android-смартфонов. Теперь один кабель будет на все устройства, а Lightning уйдет в прошлое.

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В этом году базовые версии iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили технологию Dynamic Island.

iPhone 15 оснащен OLED-дисплеем Super Retina. Появилась поддержка технологии Dolby VIsion с яркостью 1600 нит. Пиковая яркость составляет 2000 нит при солнечном свете, что в 2 раза больше, чем в iPhone 14.

Размеры смартфонов будут следующими:

iPhone 15 (6,1 дюйма)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

В новеньких iPhone 15 появились закругленные кромки по бокам. Базовые iPhone 15 получили 48-мегапиксельный датчик как у прошлогодних топовых iPhone 14 Pro и Pro Max.

Камера также позволит использоваться 12 мп объектив для 2-кратного зума и видео в формате 4k. Все это доступно на прошлогодних iPhone 14 Pro.

Что касается топовых версий, то iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили корпус из сплава титана и алюминия, что заметно облегчит телефон.

Флагманские модификации получили функцию Action Button — это замененная боковая кнопка на рамке, которая раньше отвечала за функцию Звук/Без звука. С ее помощью можно включать фонарик, камеру, переключать режимы, отвечать на звонки и многое другое.

Что касается экрана, то смартфоны получили дисплей Super Retina XDR с функциями ProMotion, Extreme Dynamic Range и возможностью постоянно включенного дисплея.

Датчик на 48 Мп будет снимать в 2 раза лучше в условиях недостаточной освещенности при съемке портретов с контролем фокусировки и глубины. Камера также получила 5-кратный зум при фокусном расстоянии 120 мм. На 25% большая матрица по сравнению с 14 Pro Max. Диафрагма f2,8, 100% пикселей в фокусе.

Еще один объектив на 12 Мп будет ультрашироким — он получил новое покрытие и улучшенную ночную съемку.

В целом, камеры iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max смогут снимать в формате 4K и 60 кадров в секунду.

Топовые смартфоны получили новый чипсет A17 Pro собственной разработки Apple, который на 10% мощнее и быстрее предшественников. Базовые iPhone 15 и Plus оснастили прошлогодним A16.

В компании заявили, что iPhone 15 получат увеличенную батарею — правда, конкретных цифр так и не назвали.

Цены

Стоимость новеньких флагманов выглядят следующим образом: