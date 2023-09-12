Компания Apple представила умные часы Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 на осенней презентации 12 сентября.

Характеристики Apple Watch 9

Новые часы получили обновленный чипсет S9, который на 60% мощнее и на 30% быстрее, чем начинка в Apple Watch 8. Время автономной работы увеличили до 18 часов.

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Теперь запросы Siri обрабатываются на устройстве, а не на iPhone — это делает использование безопасным ы быстрым.

Дисплей сделали ярче — до 2000 нит. Это вдвое больше, чем у Series 8. Для темных помещений, например, кинотеатров, яркость может быть снижена до 1 нит.

Часы также получили новый жест double-tap — просто нажмите указательный и большой пальцы вместе.

Как и ожидалось, Apple Watch 9 станут доступными в двух размерах — 41 и 45 мм.

В Apple заявили, что в Apple Watch 9 используется переработанный алюминий, переработанное золото, олово, медь. Впервые в аккумуляторе использован переработанный кобальт. Спортивные ремешки на часы также перерабатываются на 80%.

Примечательно, что к концу следующего года компания Apple полностью откажется от использования пластика в упаковке своих устройств. После презентации 12 сентября, компания отказывается от кожи при создании своих устройств.

Характеристики Apple Watch Ultra 2

Новая архитектура дисплея новых часов с яркостью 3000 нит позволяет повысить читаемость при самом ярком солнечном свете.

Время автономной работы составляет 36 часов на одном заряде и 72 часа в режиме пониженного энергопотребления.

Часы также получили чипсет S9, который заметно ускоряет работу устройства в сравнении с прошлогодними моделями.

Цены

Цена на Apple Watch 9 начинается от $399, цена на Apple Watch SE от $299, цена на Apple Watch Ultra 2 — от $799.