Компания Apple может выплатить владельцам iPhone $928 млн по делу о замедлении работы смартфонов. Около 25 млн фанатов компании могут получить по $37, если суд станет на сторону потерпевших.

Иск на Apple подал агентство по защите прав потребителей после того, как в январе 2017 года Apple снизила производительность миллионов iPhone, вводя в оман владельцев телефонов. Компания уже оправдала свои действия, заявив, что это необходимо для увеличения длительности срока службы телефонов.

С одним из очередных обновления iOS для iPhone корпорации пришлось замедлить работу смартфонов, поскольку мощности ля быстрой обработки данных попросту не хватало.

И вместо бесплатной замены аккумуляторов на старых устройствах для стабильной работы, компания решила ухудшить характеристики смартфона. Проблема коснулась моделей iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и iPhone X.

Компенсация в размере $928 млн позволит компенсировать ущерб каждому владельцу смартфона. Правда, это касается только жителей Англии.

Совсем скоро Apple кардинально изменит свои телефоны — уже к концу 2024 года компания вынуждена оснастить свои iPhone зарядкой типа USB-C, который активно используется в гаджетах на Android. Такое решение приняли в ЕС, и чтобы компания и дальше продавала свои устройства на территории Европы, ей придется согласиться с правилами.