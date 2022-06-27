Apple представит этой осенью огромное количество новых устройств. В список войдут как смартфоны, так и планшеты, компьютеры, часы, наушники, и даже приставка для ТВ.

Об этом заявляет инсайдер Марк Гурман, прогнозы которого часто оправдываются. Презентация Apple запланирована на средину сентября, но гаджеты могут показать и на протяжении всей осени.

Речь идет об iPhone 14, iPad, Apple Watch, компьютерах Mac, наушниках AirPods Pro, умной колонке HomePod и приставку Apple TV.

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Самое крупное обновления получат компьютеры Mac — в начале лета компания представила новые чипсеты собственной разработки M2, который намного лучше и мощнее своего предшественника. Скорее всего, Apple представит компьютеры и ноутбуки Mac mini, MacBook Pro, Mac mini Pro, а также Extreme Mac Pro.

Об iPhone 14 известно практически все — новый чипсет A16, режим отображения времени на экране блокировки, 48-Мп камеры, новый вырез на верхней части экрана в форме таблетки. Базовые версии получат прошлогодние A15 и камеру как у iPhone 13.

Новые iPad получат экраны с диагональю 11 и 12,9 дюймов, процессор М2, а также разъемом для зарядки USB-C.

Умные часы Apple Watch покажут сразу в трех модификациях — Series 8, SE и защищенную версию для любителей спорта или активного отдыха. Они получат обновленный процессор.

Приставка Apple TV пусть и не обладает огромным функционалом, но новая версия получит чипсет A14 с большим объемом оперативной памяти. Акцент сделают именно на игровые функции.

Умную колонку HomePod сделают доступной для покупки уже в 2023 году, но представят ее этой осенью. Гаджет получит чип S8, обновленный дисплей и несколько новых функций.

Наушники AirPods Pro оснастят новым чипом, что заметно улучшит звук. О ценах пока говорить рано.