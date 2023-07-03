Искусственный интеллект расшифровал текст, которому 5 тыс. лет

Искусственный интеллект помог археологам расшифровать текст, которому больше 5 тыс. лет. Для этого инженеры и ученые обучили систему разбираться в символах, выдавленных на глине.

Древние глиняные таблички — дело рук жителей Месопотамии, которые разговаривали на аккадском языке. Находка использовалась в качестве аналога бумажным рукописям.

Чтобы обучить ИИ чтению символов, нужны были снимки предыдущих глиняных табличек. Система запоминала связь и выдавала результаты после увиденного. Ученые отмечают, что с официальными “бумагами” интеллект справляется хорошо, а вот литературные тексты и письма священников переводит все еще плохо.

Пока до полноценного переводчика ИИ еще далеко.

Впрочем, искусственный интеллект может быть не только полезным, но и выполнять не очень полезную работу. К примеру, педофилы создают детскую порнографию с помощью ИИ. Сервис Stable Diffusion создает контент на основе текстовых пожеланий. Известно, что такой контент производят в огромных масштабах для продажи.

Примечательно, что продают такой контент на легальных платформах — к примеру, на Petreon, где за $8 можно получить доступ к эксклюзивному искусству без цензуры.