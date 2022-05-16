Война внесла в жизни украинцев свои коррективы — многие мирные жители были вынуждены покидать свои дома, а другие — прятаться от российских снарядов. Враг всяческими способами пытается уничтожать не только мирные дома, но и сетевую инфраструктуру — мобильную связь и беспроводной интернет.

Что делать если не работает мобильный интернет — далее в материале.

В Госспецсвязи советуют проверить передачу данных на устройстве. Это можно сделать как в настройках смартфона, так и панели быстрых настройках. Отключить трафик можно и случайно на телефоне, и это может оказаться настоящей проблемой.

После включения передачи данных рекомендуется перезагрузить телефон.

Если мобильный интернет не подключился — необходимо оценить качество связи. В Верхней части экрана отображаются индикаторы — 2G, 3G, 4G и H. Если показатели отсутствуют — устройство не ловит сигнал, из-за чего интернет работать не сможет.

Если есть возможность безопасно покинуть убежище или дом и выйти на улицу для проверки связи — лучше это сделать.

Еще один проверенный способ — включить и выключить Режим полета на устройстве. Функция позволит смартфону повторно начать поиск сигнала, который исходит из ближайшей точки.

Закрыть доступ к интернету также может и сам оператор — проверьте деньги на счету, а также подключение пакета услуг. Если не работает сеть оператора — воспользуйтесь национальным роумингом.

В Госспецсвязи также рекомендуют снизить нагрузку на мобильный трафик — для этого необходимо в мессенджерах выключить функцию автоматической загрузки контента. Функция отключается в настройках приложения.