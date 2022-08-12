Bitcoin — криптовалюта, то есть электронный эквивалент реальных денег. Биткоин является новой цифровой платежной системой с возможностью моментального онлайн-перевода.

С его помощью можно совершать покупки, оплачивать услуги и даже инвестировать.

Как купить биткоин в Украине 2022 и сколько это будет стоить — читайте в нашем материале.

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Что нужно знать о Bitcoin

Большинство считает, что купив биткоин, вы консервируете свои деньги в виртуальную монету. Однако это не совсем так. С помощью BTC можно оплачивать различные услуги или товары в интернете.

Для перевода токенов не нужно идти в банк, ведь есть виртуальные обменники, а также сервисы для совершения финансовых операций в режиме онлайн.

К особенностям Bitcoin стоит отнести отсутствие физического эквивалента. Однако стоит понимать, что покупка биткоина — это довольно рискованно, ведь он является нестабильным активом, для которого являются нормой сильные колебания курса.

Например, за последние полгода Bitcoin обвалился почти вдвое, с $64 тыс. до $29 тыс.

На Bitcoin повлияла жесткая монетарная политика США, направленная на борьбу с инфляцией. Из-за снижения курса многие владельцы ВТС начали их обменивать на фиат или на другие криптомонеты.

Кстати, в Украине криптовалютная деятельность вполне узаконена. Осенью 2021 года Рада поддержала законопроект о легализации криптовалют в Украине, а уже в феврале 2022 года был принят закон О виртуальных активах, который через месяц утвердил и президент.

Как купить биткоин

Прежде всего нужно создать себе биткоин-кошелек.

Биткоинн-кошелек — специальная программа, предназначенная для хранения криптовалюты. Для доступа используются публичный и приватный ключи, а также мнемоническая фраза. Это обеспечивает более высокую безопасность, чем банковский счет.

Bitcoin-wallet облегчает процедуру отправки и получения ВТС и дает пользователю право распоряжаться средствами, которые находятся на счете.

Именно на этом кошельке будут храниться ваши биткоины.

Где купить Bitcoin в Украине

Криптовалютные биржи

Инвестировать в биткоин можно через сервисы криптобирж. В общем, они являются аналогом обычных фондовых бирж.

Криптобиржа — это онлайн-сервис, который позволяет клиентам обменивать криптовалюты на другие активы, например, обычные фиатные деньги или другие цифровые валюты.

Криптовалютные биржи имеют множество преимуществ, в частности:

широкий торговый функционал;

высокий уровень надежности;

серьезность платформы.

Однако имеют они и свои минусы:

высокая комиссия;

сложность работы;

недостаточно высокий уровень безопасности.

В условиях войны транзакции на биржах проходят не так часто, как, например, через биткоин-обменники, поэтому это тоже стоит учесть.

Криптобиржи, через которые можно купить биткоин в Украине:

Биткоин-обменники

Обменники — одни из самых популярных способов купить криптовалюту. Они предоставляют выгодные условия и безопасные транзакции, достаточно удобны в использовании и имеют надежные алгоритмы.

Обменять биткоин можно в онлайн-обменниках. Они абсолютно тождественны классическим валютным обменникам, но позволяют осуществлять операции онлайн через банковские карты, платежные системы, переводы.

Кроме того, онлайн-обменники очень удобны в использовании, имеют низкие комиссии и выгодные курсы, а также гарантируют безопасность своим клиентам.

В Украине самыми популярными биткоин-обменниками являются ChangeIt, BUYBank и btcBank.

Онлайн-обменник ChangeIt предлагает купить один биткоин за 896 тыс. грн.

Обменник BUYBank предлагает купить биткоин за 874 тыс. грн.

А btcBank обменяет вам один биткоин за почти 961 тыс. грн.

Если вы все-таки решили обменять гривны на биткоины, то вам нужно:

Пройти короткую регистрацию на одном из обменников. Добавить свою карточку, с которой спишутся средства. Добавить номер своего кошелька BTC, на который зачислятся биткоины. Сделать обмен.

Хотя купить биткоин в Украине — это довольно выгодно и перспективно, но помните, что не стоит вкладывать последние средства. Любые инвестиции — это большой риск, не стоит забывать об этом.