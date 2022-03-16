В сервисе Дія снова отображаются цифровые документы. Речь идет об ID-карточка и заграничных паспортах.

Об изменения заявили в Минцифре. Так, у многих пользователей сервиса с начала войны в Украине эти документы перестали отображаться — это было необходимо для безопасности.

По сообщению Минцифры, теперь они снова будут доступными в Дія.

— Вскоре в Дії подтянутся другие ваши цифровые документы. Об этом сообщим в наших соцсетях, — добавили в министерстве.

Не стоит забывать, что сервис не сохраняет данные пользователей у себя на серверах, но подтягивает их с государственных реестров, которые под надежной защитой.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что вскоре в Дії появятся новые функции. К примеру, жители нашей страны могут подать заявку на компенсацию поврежденного имущества в период войны. Сейчас в сервисе есть функция оповещения передвижения врага — ею пользуются десятки тысяч украинцев ежедневно. Сейчас министерство пытается максимально оперативно решать проблемы наших граждан — в Дії работает телевидение и даже радио, и все это абсолютно бесплатно.