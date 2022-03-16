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Цифровые паспорта снова доступны в Дія

16 марта 2022, 12:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дія
Источник: Мінцифри

В сервисе Дія снова отображаются цифровые документы. Речь идет об ID-карточка и заграничных паспортах. 

Об изменения заявили в Минцифре. Так, у многих пользователей сервиса с начала войны в Украине эти документы перестали отображаться — это было необходимо для безопасности.

По сообщению Минцифры, теперь они снова будут доступными в Дія. 

Дія

— Вскоре в Дії подтянутся другие ваши цифровые документы. Об этом сообщим в наших соцсетях, — добавили в министерстве.

Не стоит забывать, что сервис не сохраняет данные пользователей у себя на серверах, но подтягивает их с государственных реестров, которые под надежной защитой.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что вскоре в Дії появятся новые функции. К примеру, жители нашей страны могут подать заявку на компенсацию поврежденного имущества в период войны. Сейчас в сервисе есть функция оповещения передвижения врага — ею пользуются десятки тысяч украинцев ежедневно. Сейчас министерство пытается максимально оперативно решать проблемы наших граждан — в Дії работает телевидение и даже радио, и все это абсолютно бесплатно.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Приложение Дія , Михайло Федоров
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