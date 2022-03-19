Глава по стратегическим партнерствам и финансовым технологиям Visa в 17 странах Евгений Лесник в эфире Фактов ICTV рассказал о приходе в Украину PayPal. Эксперт объяснил, какую из этого мы получим выгоду.

— PayPal — это международная платежная система перевода денег, которой пользуется огромное количество людей. С ее помощью можно легко и бесшовно перечислять средства. Но для украинцев были ограничения — ранее жители страны не могли перечислить деньги с кошелька PayPal на свою украинскую банковскую карточку, — заявил Евгений.

Так, теперь переводы с платежной системы стали доступными для украинцев.

— Теперь жители Украины могут с помощью PayPal оплачивать услуги и товары в интернете и использовать на собственные нужды. Одно из существующих ограничений — украинские компании не могут создать себе корпоративный счет, и получать на него средства. Пока мы работаем над этим вопросом, — уверяет Лесник.

Эксперт также добавил, что на реализацию этих изменения повлияла Минцифра во главе с Михаилом Федоровым.

Напомним, что с момента начала войны, в Украине появился спутниковый интернет Starlink от Илона Маска. Так, новинка используется военными и на критически важных инфраструктурах, чтобы поддерживать связь в это непростое время.