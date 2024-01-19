Samsung Galaxy S24 получил неудачную функцию iPhone

Компания Samsung скопировала неудачную функцию iPhone для своего флагмана Galaxy S24. Речь идет о функции постонно включенного дисплея, которую не оценили даже фанаты Apple.

Что известно о недостатке Samsung Galaxy S24

О недостатке заявил обзорщик из Androidpolice, который одним из первых получил возможность оценить работу нового устройства. Так, эксперт заявил, что постоянно включенный дисплей застал его врасплох, поскольку это фишка Apple, и на Samsung был немного другой интерфейс.

Always-on Display — это функция смартфона, которая отображает ограниченное количество информации, пока телефон в режиме сна.

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В Samsung аналогичная функция отображала время и значки уведомлений на темном экране, но на Samsung Galaxy S24 теперь красуется затемненная версия обоев, поверх которой символы. Такой подход использует и Apple в своих современных смартфонах.

Не секрет, что режим Always-on Display от Apple критиковали на момент выхода, из-за чего компания добавила вариант отображения без обоев.

В Samsung теперь поступили аналогично, по умолчанию добавив версию с обоями. К счастью, настроить функцию можно под себя.

Напомним, что на презентации компании, были раскрыты цены и характеристики Samsung Galaxy S24. Устройство получило обновленный дизайн и три модификации, которые отличаются характеристиками и возможностями.