Samsung Galaxy S24 — самый ожидаемый флагман зимы, которого показали 17 января на презентации Galaxy Unpacked 2024.

Самое время разобраться, какими будут характеристики и цены на главного конкурента iPhone и чем он лучше или хуже флагманов других компаний.

Серия Galaxy S24 получила сразу три модификации, которые отличаются характеристиками — S24, S24+ и S24 Ultra.

Главной особенностью новинок станет Galaxy AI — набор функций на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые призваны “наполнить повседневную жизнь новыми возможностями: от неограниченного общения до помощи в творчестве”.

