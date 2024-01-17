Samsung Galaxy S24 — самый ожидаемый флагман зимы, которого показали 17 января на презентации Galaxy Unpacked 2024.

Самое время разобраться, какими будут характеристики и цены на главного конкурента iPhone и чем он лучше или хуже флагманов других компаний.

Samsung Galaxy S24: характеристики

Серия Galaxy S24 получила сразу три модификации, которые отличаются характеристиками — S24, S24+ и S24 Ultra.

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Главной особенностью новинок станет Galaxy AI — набор функций на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые призваны “наполнить повседневную жизнь новыми возможностями: от неограниченного общения до помощи в творчестве”.

Samsung Galaxy S24, S24+ and S24 Ultra ???? Which are you getting? ???? #SamsungUnpacked pic.twitter.com/uR86hw3XSw — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) January 17, 2024

Первые два смартфоны не будут сильно отличаться между собой — они будут работать на чипсетах Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от рынка, а вот S24 Ultra получит только топовый Snapdragon 8 Gen 3.

Базовые получат по 8 ГБ оперативной памяти, в то время как флагман — 12 ГБ ОЗУ.

Samsung Galaxy S24 будет оснащен 6,2-дюймовым экраном Full-HD+ с частотой обновления 120 Гц. Объем внутреннего хранилища будет предоставлен на выбор — 128 и 256 ГБ. На задней крышке будет тройная камера — основная будет на 50 МП, 12 МП для широкой съемки и 10-мегапиксельная с 3-кратным зумом. Аккумулятор будет емкостью в 4 000 мАч.

Средний в линейке Samsung Galaxy S24 + получит больший экран на 6,7-дюйма, а также большую память — 256 и 512 ГБ. Тройная камера будет такой же, как и у базовой версии, а вот за счет размеров аккумулятор увеличится до 4 900 мАч.

Топовый Galaxy S24 Ultra получит 6,8-дюймовый QHD+ Dynamic AMOLED дисплей. Вариантов с объемом памяти будет больше — 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. На задней панели будет четверная камера — основной датчик получит 200 мегапикселей. Также для съемки установят 50-мегапиксельный объектив. Рамки устройства буду титановыми, как это сделали с корпусом iPhone 15.

Samsung Galaxy S24: цены

Старт продаж всех флагманских устройств Samsung запланирован на 31 января. Цены будут такими: