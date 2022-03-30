Южнокорейская компания Samsung убрала маркировку Z из названий своих смартфонов в некоторых странах Европы.

Например, теперь в наименованиях смартфонов со складным экраном нет Z. Galaxy Z Fold3 теперь называется просто Galaxy Fold3, а Galaxy Z Flip3 — Galaxy Flip3.

За последние несколько дней Samsung удалила букву Z со своих официальных сайтах в Литве, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Notebookcheck.

Официально компания не объясняла причины смены названий.

Однако на украинском сайте компании Z еще присутствует в названиях смартфонов.

Отметим, что буква Z сейчас приравнивается к свастике, поскольку она является символом полномасштабного вторжения России в Украину. Также российские агрессоры наносят ее на свою технику.

Ранее мы писали, что Samsung остановил поставки в Россию смартфонов, чипов и бытовой техники. Тем самым компания присоединилась к растущему списку компаний от Apple Inc. к Microsoft Corp., которые прекращают продажу и услуги в РФ после ее вторжения в Украину.