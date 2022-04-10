Руководитель IT-компании YouControl Михаил Кольцов рассказал, как украинцам обезопасить свой смартфон в период войны.

— Если вы находитесь на временно оккупированной территории, необходимо показать врагу, что вы не несете опасности. На смартфоне не должно быть ничего, что могло бы вас скомпрометировать. В зависимости от ОС устройства необходимо маскировать информацию, — заявил Михаил.

Эксперт добавил, что крайне важно иметь два смартфона — один подключен к мобильной сети, а второй находится в режиме полета, чтобы не передавать никакой информации. Первый используется как модем, а второй практически невидим для тех устройств, которые пытаются отследить вашу активность.

— Что касается программ для маскирования, они не должны выглядеть подозрительно. Так, если вы используете мессенджер Signal для связи, то рекомендую заменить значок сервиса на иконку приложения калькулятора или прогноза погоды, — советует Кольцов.

Михаил также рассказал, что в случае конфискации смартфона, будут проверять галерею фото и мессенджеры. Не нужно удалять все сообщения и каналы, делая сервисы для общения пустыми. Если есть риск того, что устройство заберут — рекомендуется подписываться на каналы со смешными картинками и анекдотами. Галерею нужно также забить бытовыми снимками.

Если необходимо пересечь вражеский блокпост, рекомендуется резервную копию смартфона загрузить в облачное хранилище, и выйти из учетной записи, после чего войти с нейтрального запасного аккаунта. После преодоления блокпоста, можно снова загрузить всю информацию на устройство.

Для тех, у кого российские военные забрали телефон, советник министра внутренних дел Антон Геращенко дал несколько советов, что нужно делать в такой ситуации.