Российский видеохостинг Rutube обратился к главе Минцифры Михаилу Федорову. На фоне кибератак на сервис 9 мая, компания пообещала предоставить эксклюзивную информацию украинскому министерству.
Примечательно, что само обращение к главе Минцифре было написано на украинском языке.
— Неработающий вторые сутки Rutube заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит, — прокомментировал Федоров послание сервиса.
В Rutube пообещали передать главе Минцифре информацию о восстановления работы сервиса на эксклюзивных правах.
Сам российский видеохостинг назвал атаки на 9 мая крупнейшими в истории RuTube.
Ранее Федоров прокомментировал новость о том, что сервис временно недоступен для пользователей.
— Депропаганизация продолжается. Это не кибератака, это специальная операция по улучшению вашей IT-инфраструктуры, – заявил государственный деятель.
В пресс-службе сервиса сообщили, что хакеры повредили более 75% баз и инфраструктуры основного сайта. Восстановление работы маловероятное, поскольку из-за кибератаки было повреждено 90% резервных копий кластеров для восстановлений данных.
Rutube — попытка РФ создать аналог YouTube. Впрочем, на фоне американской платформы, этот сервис не стал популярным как в России, так и во всем мире. Но на фоне слухов о блокировке YouTube на территории страны-агрессора, российский проект снова время от времени привлекает к себе внимание.