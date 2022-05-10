Российский видеохостинг Rutube обратился к главе Минцифры Михаилу Федорову. На фоне кибератак на сервис 9 мая, компания пообещала предоставить эксклюзивную информацию украинскому министерству.

Примечательно, что само обращение к главе Минцифре было написано на украинском языке.

— Неработающий вторые сутки Rutube заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит, — прокомментировал Федоров послание сервиса.

В Rutube пообещали передать главе Минцифре информацию о восстановления работы сервиса на эксклюзивных правах.

Сам российский видеохостинг назвал атаки на 9 мая крупнейшими в истории RuTube.

Ранее Федоров прокомментировал новость о том, что сервис временно недоступен для пользователей.

— Депропаганизация продолжается. Это не кибератака, это специальная операция по улучшению вашей IT-инфраструктуры, – заявил государственный деятель.

В пресс-службе сервиса сообщили, что хакеры повредили более 75% баз и инфраструктуры основного сайта. Восстановление работы маловероятное, поскольку из-за кибератаки было повреждено 90% резервных копий кластеров для восстановлений данных.

Rutube — попытка РФ создать аналог YouTube. Впрочем, на фоне американской платформы, этот сервис не стал популярным как в России, так и во всем мире. Но на фоне слухов о блокировке YouTube на территории страны-агрессора, российский проект снова время от времени привлекает к себе внимание.