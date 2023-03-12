Российские фанаты S.T.A.L.K.E.R. выставили ультиматум украинскому производителю игры. Так, от компании GSC Game World требуют извиниться перед игроками с России и Беларуси, иначе контент из будущей S.T.A.L.K.E.R. 2 появится в сети еще до релиза.

Впервые о шантаже стало известно с российской соцсети Вконтакте — администрация одной из фанатских групп заявила, что у нее есть доступ к материалам объемом 30 ГБ к игре. Публиковать их в сеть не хотят, но выдвинули украинской компании GSC Game World ультиматум.

Что касается контента, то речь идет о полноценном сюжете, описании катсцен, фотографии игровых локаций и глобальные карты.

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Так, от украинских разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 требуют извинений перед российскими и беларусскими геймерами за недостойное отношение, а также возвращение российской локализации в игру — по мнению россиян, “не надо из-за политики портить людям игру”. Так, в будущей игре не будет озвучки на русском — об этом создатели проекта заявили еще летом 2022 года.

Компания должна отреагировать на требования и внести изменения до 15 марта.

— Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S.T.A.L.K.E.R. погибнуть из-за вашей политизированности, — сообщается в сообществе геймеров из РФ.

Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 переносили множество раз — последнее решение разработчиков указывает на конец 2023 года.

С начала полномасштабного вторжение S.T.A.L.K.E.R. запретили продавать в РФ и Беларуси. Речь идет обо всех частях. Также разработчики за полтора месяца с начала полномасштабного вторжения собрали более $800 тыс. для ВСУ.