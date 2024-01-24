Уроженка Одессы стала одной из четырех туристов, которые полетят в космос с Virgin Galactic. Гражданка США Лина Бороздина сможет увидеть Землю с высоты 85 км.

Уроженка Украины Лина Бороздина полетит в космос

26 января с космодрома Америка (штат Нью-Мексико, США) в суборбитальный полет отправится космический самолет компании Virgin Galactic. На борту будут находиться четверо туристов, среди которых уроженка Одессы, гражданка США и химик Лина Бороздина.

Полет продлится полтора часа, туристы смогут на несколько минут ощутить невесомость. В своем Instagram Бороздина активно делится фотографиями, которые связаны с будущим полетом. Есть у нее кадр и с главой Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном.

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Также на летный костюм уроженки Одессы нашиты флаги Украины и США.

К слову, это уже шестая туристическая миссия компании Ричарда Брэнсона. Ее название Galactic 06. Первый туристический полет Virgin Galactic в космос состоялся летом 2023 года.

Фото: Лина Бороздина