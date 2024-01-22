В NASA протестировали двигатель RS-25 для ракеты SLS, которая отправит астронавтов покорять Луну. Так, аппарат проработал более 8 минут — столько двигатель работает и во время полета.

Что известно о тестах двигателя RS-25 от NASA

Известно, что тестовый запуск двигателя был реализован в рамках миссии Artemis, по которой космонавты снова окажутся на поверхности Луны. RS-25 — семейство двигателей, которые NASA использует на своих ракетах уже многие годы. Аппарат поможет отправить ракету в космос с людьми или тяжелым грузом. В агентстве отметили, что этот запуск помог проверить новые компоненты — сопло, гидравлические приводы, гибкие воздуховоды и турбонасосы.

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Что касается ракеты, то SLS считается сверхтяжелой, и ее изначально разрабатывали для ручного управления для полетов за пределы земной орбиты. На сегодня, ракета способна выводить на опорную орбиту 95 тонн груза — в дальнейшем цифра увеличится до 130 тонн путем модификаций.

Напомним, что в NASA отложили посадку на Луну на 2026 год. И если ракета с кораблем пролетит вокруг спутника в 2025 году, то на его поверхности окажется не раньше сентября 2026 года. В агентстве отметили, что все из-за технических проблем.