Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу в формате видеоконференции с американским предпринимателем, членом совета директоров компаний Tesla и SpaceX Кимбалом Маском. Во встрече также принял участие министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Андрей Ермак поблагодарил Кимбала и его брата, генерального директора SpaceX Илона Маска за поддержку Украины в время полномасштабной войны, которую начала Россия.

— Мы очень ценим эту реальную поддержку Украины во время этой ужасной войны с Россией. Мы благодарны за высокоскоростной интернет благодаря Starlink, который мы получили от вас. Очень благодарны! Все люди знают, какую большую роль вы сыграли в этой помощи, — сказал руководитель Офиса президента.

Кимбал в свою очередь отметил, что для него честь помогать нашей стране.

— Мы с вами. Спасибо, что вы так смело боретесь, — отметил Маск.

Ермак также рассказал Кимбалу о событиях в Украине сейчас, упомянув и катастрофическую ситуацию в Мариуполе. Также руководитель Офиса президента пригласил предпринимателя в нашу страну, отметив, что ему понравится столица.

В ходе встречи были обсуждены проекты и направления сотрудничества, к которым могут быть привлечены компания Кимбала Маска и американский бизнес в целом.

Также Ермак проинформировал предпринимателя о проекте послевоенного восстановления Украины, в частности — об инициативе президента Владимира Зеленского по привлечению стран-партнеров к восстановлению населенных пунктов, пострадавших в результате войны.

В свою очередь Михаил Федоров поблагодарил Кимбала и компанию SpaceX за предоставление Украине терминалов для подключения спутникового интернета Starlink, отметив, что для нас это важно.