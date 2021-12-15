Зонд NASA Parker Solar Probe впервые коснулся Солнца. Это единственный космический аппарат, который смог приблизиться к нашей звезде так близко.

Parker удалось проникнуть в атмосферу Солнца, собрать образцы частиц и данные о магнитных полях.

В NASA считают, что это достижение можно сравнить с высадкой на Луну. Образцы почвы со спутника помогли понять образование космического тела — данные о ближайшей к нам звезде также подтолкнут ученых к огромному количеству открытий.

— Прикосновение к Солнцу с помощью зонда Parker Solar Probe — это монументальный момент для солнечной науки и поистине выдающийся подвиг, — сказал Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

В отличие от Земли, у Солнца нет твердой поверхности. Но у него есть перегретая атмосфера, состоящая из солнечного материала, связанного с гравитацией и магнитными силами. Эта точка, известная как критическая поверхность Альфвена, знаменует конец солнечной атмосферы и начало солнечного ветра. Parker удалось пройти через корону Солнца, и по заявлениям ученых, он будет двигаться по спирали ближе к звезде.

Но это не все открытия, которые помог сделать зонд NASA — в 2019 году он обнаружил, что вблизи Солнца много магнитных зигзагообразных структур солнечного ветра, но ученые так и не узнали их источник происхождение. Теперь Parker приблизился к Солнцу достаточно близко для разгадки — ветра необычной формы исходят из поверхности звезды.

Зонд NASA проделал долгий путь к Солнцу — он был запущен в 2018 году. Его оснастили оборудованием для изучения магнитных полей, плазмы и камерами для съемки солнечных ветров. Миссия космического аппарата продлится как минимум семь лет.