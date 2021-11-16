Из-за огромного количества ошибок и сбоев трилогия ремастеров Grand Theft Auto: The Definitive Edition от Rockstar стала самой худшей игрой по версии Metacritic. Игроки оценили проекты от легендарной компании на 0,5 баллов из 10.

GTA: The Trilogy Definitive Edition была выпущена 11 ноября в честь трех самых важных частей серии — GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Разработчики обещали обновленную графику, а также кучу интересных улучшений, среди которых колесо выбора оружия — аналогичное можно увидеть в GTA V. Главной особенностью трилогии должен был стать новый движок Engine — он позволил сделать тени и освещение более реалистичным и увеличить дальность прорисовки.

Однако сразу после выхода игры, пользователи столкнулись с огромным количеством багов и ошибок, а графика в некоторых местах выглядела хуже оригинала. Разработчики не только не убрали проблемы оригиналов, но и добавили новых.

На оценки также повлияло и решение Rockstar убрать игры с продажи на несколько дней, чтобы удалить из файлов трилогии нелицензированные песни.

В результате игра была подвергнута критике на Metacritic и теперь обогнала Warcraft III: Reforged, которая раньше считалась самой плохой игрой в истории.

Сервис Metacritic считается лидером отрасли по сбору оценок как признанных критиков и публикаций, так и широкой публики.

На том же сервисе есть оценки и оригинальным частям — GTA III, Vice City и San Andreas оценили в 97, 95 и 95 баллов из 100 соответственно. По данным рейтинга, эти игры занимают одни из первый мест.

Сейчас компания-разработчик занимается исправлением огромного количества багов и ошибок.