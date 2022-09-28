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В Apple объяснили, почему удалили VK из App Store: здесь замешана Великобритания

28 сентября 2022, 16:51
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
В Apple объяснили, почему удалили VK из App Store: здесь замешана Великобритания
Источник: Depositphotos

В компании Apple назвали причину удаления сервисов российской соцсети VK в магазине App Store для iPhone. Как оказалось, владельцы VK находятся под санкциями Великобритании.

Причину блокировки прокомментировал представитель Apple Адам Дем. Он подтвердил, что приложения удалены в App Store во всем мире, а аккаунты разработчиков заблокированы.

Правда, пользователи, у которых на iPhone уже установлен VK, могут и дальше открывать приложение. Похоже, Google пока не спешит следовать за Apple — сервисы все еще доступны на устройствах Android через Google Play.

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ВКонтакте — вторая по величине интернет-компания в России после Яндекса. Корпорация была создана в 2006 году Павлом Дуровым, который покинул РФ на фоне нежелания сотрудничать с местными властями. 

Помимо доступа к крупной российской соцсети, пользователи Apple теперь не имеют доступ к приложениям VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play, VK Админ, Почта Mail.Ru и Облако Mail.Ru и другие.

О том, что Apple заблокировала VK и Mail.ru в App Store, стало известно в конце сентября. Это касается санкций, которые Великобритания ввела в качестве ответа на фиктивные референдумы — они проводятся на территории временно оккупированных территорий Украины. Санкции коснулись 23 руководителей Газпромбанка, связанного с VK.

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Источник
The Verge
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Apple iPhone Запрет ВКонтакте
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