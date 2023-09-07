Модель iPhone 15 Pro Max может стать первым смартфоном компании, стоимость которого превысит отметку в $2 тыс. Такие оценки обозревателей издания T3 базируются на нескольких наявных фактах.

Цена модели iPhone 14 Pro Max с объемом хранилища в 1 ТБ на официальном сайте производителя держится на уровне $1 600. При этом смартфону уже почти год. Инсайдеры считают, что стоимость преемника увеличится минимум на $200, учитывая экономическую ситуацию и тотальное подорожание товаров и услуг.

Ожидается, что это станет первым серьезным повышением стоимости в премиум-сегменте iPhone за пять лет. Смартфон с хранилищем на 2 ТБ вообще может стать рекордсменом: по прогнозам, его цена составит около $2 500.

Кроме очевидных причин для роста цен типа инфляции, есть еще несколько факторов. Во-первых, iPhone 15 (или, по крайней мере, модели Pro) будут изготовлены из титана. Он прочнее и легче стандартного для этих смартфонов алюминия, и вместе с тем дороже. Если верить утечкам, то камера iPhone 15 Pro Max получит перископическую линзу, что улучшит оптический зум.