Разработчик сервисов безопасности в интернете Nord Security опубликовал рейтинг 200 самых популярных паролей 2021 года. Компания проанализировала базу данных на 4 терабайта и собрала статистику 50 стран мира, в том числе и Украины.
Самым популярным паролем во всем мире является комбинация цифр – 123456. Его использовали 103 млн раз. Также в рейтинг 10 самых популярных паролей мира попали:
- 123456789;
- 12345;
- qwerty;
- password;
- 12345678;
- 111111;
- 123123;
- 1234567890;
- 1234567.
По данным Nord Security, для взлома таких паролей хакерам понадобится менее одной секунды. Поэтому не следует их использовать для учетных записей с важными данными.
В Украине самым популярным паролем является qwerty. Его использовали более 300 тыс. раз. Также украинцы часто пользуются такими паролями:
- 123456;
- 123456789;
- 1234567890;
- 12345678;
- qwerty123;
- qwertyuiop;
- 1234567;
- password;
- 1qaz2wsx.
Компания Nord Security отмечает, что для безопасности данных нужно выбирать сложный пароль. Он должен содержать не менее 12 символов, разную комбинацию прописных и строчных букв, цифр и так далее. Также рекомендуют использовать генераторы паролей.
Кроме того, опасно использовать один пароль для нескольких аккаунтов. Если хакеры узнают пароль к одному из профилей, под угрозой взлома окажутся и все остальные.
Менять пароли рекомендуют каждые 90 дней. А чтобы не забыть их, лучше пользоваться специальными сервисами для хранения паролей.