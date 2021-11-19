Разработчик сервисов безопасности в интернете Nord Security опубликовал рейтинг 200 самых популярных паролей 2021 года. Компания проанализировала базу данных на 4 терабайта и собрала статистику 50 стран мира, в том числе и Украины.

Самым популярным паролем во всем мире является комбинация цифр – 123456. Его использовали 103 млн раз. Также в рейтинг 10 самых популярных паролей мира попали:

123456789;

12345;

qwerty;

password;

12345678;

111111;

123123;

1234567890;

1234567.

По данным Nord Security, для взлома таких паролей хакерам понадобится менее одной секунды. Поэтому не следует их использовать для учетных записей с важными данными.

В Украине самым популярным паролем является qwerty. Его использовали более 300 тыс. раз. Также украинцы часто пользуются такими паролями:

123456;

123456789;

1234567890;

12345678;

qwerty123;

qwertyuiop;

1234567;

password;

1qaz2wsx.

Компания Nord Security отмечает, что для безопасности данных нужно выбирать сложный пароль. Он должен содержать не менее 12 символов, разную комбинацию прописных и строчных букв, цифр и так далее. Также рекомендуют использовать генераторы паролей.

Кроме того, опасно использовать один пароль для нескольких аккаунтов. Если хакеры узнают пароль к одному из профилей, под угрозой взлома окажутся и все остальные.

Менять пароли рекомендуют каждые 90 дней. А чтобы не забыть их, лучше пользоваться специальными сервисами для хранения паролей.