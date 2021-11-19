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Можно взломать за 1 секунду: самые популярные пароли среди украинцев

19 ноября 2021, 16:13
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
пароль
Источник: Depositphotos

Разработчик сервисов безопасности в интернете Nord Security опубликовал рейтинг 200 самых популярных паролей 2021 года. Компания проанализировала базу данных на 4 терабайта и собрала статистику 50 стран мира, в том числе и Украины.

Самым популярным паролем во всем мире является комбинация цифр – 123456. Его использовали 103 млн раз. Также в рейтинг 10 самых популярных паролей мира попали:

  • 123456789;
  • 12345;
  • qwerty;
  • password;
  • 12345678;
  • 111111;
  • 123123;
  • 1234567890;
  • 1234567.

По данным Nord Security, для взлома таких паролей хакерам понадобится менее одной секунды. Поэтому не следует их использовать для учетных записей с важными данными.

В Украине самым популярным паролем является qwerty. Его использовали более 300 тыс. раз. Также украинцы часто пользуются такими паролями:

  • 123456;
  • 123456789;
  • 1234567890;
  • 12345678;
  • qwerty123;
  • qwertyuiop;
  • 1234567;
  • password;
  • 1qaz2wsx.

Компания Nord Security отмечает, что для безопасности данных нужно выбирать сложный пароль. Он должен содержать не менее 12 символов, разную комбинацию прописных и строчных букв, цифр и так далее. Также рекомендуют использовать генераторы паролей.

Кроме того, опасно использовать один пароль для нескольких аккаунтов. Если хакеры узнают пароль к одному из профилей, под угрозой взлома окажутся и все остальные.

Менять пароли рекомендуют каждые 90 дней. А чтобы не забыть их, лучше пользоваться специальными сервисами для хранения паролей.

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