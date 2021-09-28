Google закрыла доступ к аккаунтам владельцам устройств под управлением устаревших версий ОС Android 2.3.7. Об этом сообщается в службе поддержки компании.

Изменения вступили в силу 27 сентября, и они направлены на обеспечения безопасности данных миллионов пользователей. Пользователи смартфонов на устаревших ОС не смогут войти в учетные записи в сервисах Google, таких как Gmail, YouTube и Карты. При попытке входа, система будет оповещать о некорректных данных.

Старые версии ОС от Google имеют огромное количество уязвимостей, которые невозможно закрыть. Ими могут активно пользоваться хакеры, получать доступ к личной информации.

— Если на вашем устройстве есть возможность обновиться до версии Android (3.0+), мы советуем вам сделать это, чтобы сохранить доступ к приложениям и службам Google, — говорится в блоге компании.

Чтобы пользоваться всеми услугами Google, необходимо пользоваться гаджетом с Android от версии 3.0. Сервисы будут автоматически проверять актуальность ОС, на которой работает устройство.

Однако компания не спешит убирать лазейку — войти в учетные записи все еще можно с помощью встроенного браузера, даже на устаревшем смартфоне. Все сервисы Google доступны в формате веб-страниц.

Поисковик не сидит на месте — недавно Google запустила тестирование новой функции для пользователей YouTube. Теперь каждый желающий сможет скачать видео прямо с браузера на устройство — компьютер, планшет или смартфон. Правда, новинка будет доступной для подписчиков Premium.