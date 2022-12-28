Против компании Apple подали коллективный иск в Нью-Йорке из-за того, что ее гаджеты некорректно определяют состояние здоровья пользователей с темной кожей. Речь идет о часах Apple Watch.

Как утверждают истцы, датчик кислорода в крови Apple Watch имеет расовые предубеждения против людей с темным оттенком кожи, а потому — некорректно отображают их состояние здоровья. Об этом пишет Apple Insider.

Выступающий на стороне обвинения Алекс Моралес сослался на исследование, согласно которому пульсоксиметры в часах показывали темнокожим пользователям неточные данные. В то время как те подвергались повышенному риску заболеваний во время пандемии Covid-19.

Сейчас смотрят

Моралес подал иск 24 декабря от имени всех потребителей Нью-Йорка, купивших Apple Watch в течение срока давности. Он также подал в суд от имени жителей Аляски, Арканзаса, Айдахо, Айовы, Миссисипи, Северной Каролины, Северной Дакоты, Юты и Вайоминга в соответствии с законами этих штатов о мошенничестве с потребителями.

Компания пока что никак не отреагировала на судебный иск.

Стоит отметить то, что Apple Watch уже сталкивались с проблемами в отношении кожи. Еще в 2015 году пользователи жаловались, что черные татуировки на запястьях мешают работе сердечного датчика устройства.

Тогда в компании сказали, что чернила действительно могут повлиять на работу датчика сердечного ритма.