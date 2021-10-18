Компания Apple представила новые беспроводные наушники AirPods 3 на второй осенней презентации 18 октября. Мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии.

Новые AirPods 3 получили измененный дизайн — наушники теперь похожи на топовую модель AirPods Pro, но без силиконовых амбушюр.

Теперь они стали компактнее предыдущей модели, а качество звучания тоже заметно улучшилось.

Функционал также изменился — наушники получили функцию Пространственное аудио, благодаря которой создается объемный звук при просмотре фильмов и сериалов. Однако режим шумоподавления останется недоступным — такой технологией может похвастаться более дорогая модель AirPods Pro.

Apple также удалось улучшить автономность AirPods 3. Чехол сможет работать на 20% дольше, а подзаряжаться с помощью беспроводных технологий по умолчанию. Пользователям не придется выбирать между двумя версиями кейсов, как это было с AirPods 2.

AirPods 3 также оснастили поддержкой помощника Siri от Apple, который управляется голосовыми командами.

Наушники оснастили тем же процессором, что и AirPods — H1 от Apple.

Цена на AirPods 3 — от $179.

Напомним, что AirPods 2 компания Apple представила еще в марте 2019 года. Наушники визуально не отличались от первой версии, хотя новинка могла похвастаться увеличенной на 50% автономностью и поддержкой беспроводной зарядки при выборе одного из двух кейсов.