Южнокорейская компания Samsung продолжает работать в России и продает свою технику по “серым” схемам. Также они массово набирают сотрудников для “непрямых” закупок для представительства в Москве.

С конца июня Samsung в РФ ищет 19 новых менеджеров и 12 разработчиков в исследовательский центре Samsung на ресурсе HeadHunter. Требуются такие специалисты, как — руководитель отдела бытовой электроники, региональный менеджер, менеджер по работе с ключевыми клиентами, специалист группы контроля закупок и другие.

В описании последней вакансии говорится, что в обязанности будущего сотрудника будет входить поддержка процесса выбора поставщиков по “непрямым” закупкам. Фактически, магазины предлагают покупателям “серый” товар, который предназначен для стран ЕАЭС. Об этом сообщают росСМИ.

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По словам близкого источника к авторизованной рознице Samsung в РФ, сформировалось два вида “серого” товара. Первый — полностью контрабандный, второй — условно “серый”.. Официально головной офис Samsung в Корее как бы против этого, но “не замечает”, что его официальные дилеры в России продают контрафактную технику.

Кроме поиска сотрудников в Москве, также ищут во Владивостоке и Новосибирске.

Напомним, в марте компания Samsung Electronics Co. заявила, что поставки продукции в Россию приостановлены из-за текущих геополитических событий. В заявлении южнокорейского технологического гиганта говорилось, что они активно следят за развитием сложной ситуации.