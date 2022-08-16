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Сотруднице Apple грозит увольнение из-за видео в TikTok

16 августа 2022, 14:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Apple
Источник: Depositphotos

Американская корпорация Apple угрожает уволить сотрудницу, разместившую вирусное видео в TikTok. Ролик содержит советы по безопасности iPhone.

Сотрудницу Пэрис Кэмпбелл обвиняют в том, что она нарушила политику компании, назвав себя работником Apple в соцсетях.

Пэрис работает в корпорации около шести лет. Последняя ее должность — техник по ремонту в розничном магазине.

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На прошлой неделе Кэмпбелл дала советы в TikTok пользователю, который потерял свой iPhone на Coachella. Затем он получил текстовые сообщения с угрозами. В них говорилось, что его личная информация будет продана на черном рынке, если он не удалит iPhone из своего Apple ID.

— Я не могу точно сказать, откуда я это знаю, но последние шесть лет я работаю сертифицированным инженером по оборудованию в одной компании, которая любит говорить о фруктах. Ваш телефон на самом деле бесполезен для них, и вы единственный человек, который может им помочь. Предлагаю вам этого не делать — ответила Пэрис.

Видео набрало более семи миллионов просмотров и до сих пор остается в аккаунте Кэмпбелл, несмотря, что менеджер сразу сказал ей удалить пост.

@stopitparis #stitch with @Stella ♬ Love You So — The King Khan & BBQ Show

Более того, Пэрис обнародовала еще одно видео, в котором рассказала о сложившейся ситуации. Она отметила, что ждет увольнения, хоть и не согласна с претензией.

@stopitparis hey apple, don’t fire me #techtok #greenscreen ♬ original sound — paris campbell

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Источник
The Verge
Теги
Apple
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