Глава Минцифры Михаил Федоров обеспокоен развитием искусственного интеллекта. Чиновник поддерживает призыв Маска и Возняка приостановить развитие этой технологии.

Об этом Федоров рассказал в одном из последних интервью.

— Тогда была проблема, как ускорить его развитие. А сейчас — что с ним делать и как остановиться, — считает чиновник.

Глава Минцифры считает, что разбираться в ИИ должны все, ведь скоро его начнут активно использовать в работе.

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— Либо ты начнешь использовать искусственный интеллект, либо он заменит тебя, — добавил чиновник.

Федоров считает, что нужно правильно регулировать ИИ на государственном уровне. К тому же, в Украине самое большое количество разработчиков этой технологии в сравнении с другими странами.

На фоне этого в Минцифре планируют использовать ИИ для инновации во время восстановления страны. Но для этого нужно создать саму стратегию инновации.

Напомним, что Маск и Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта. По мнению лидеров в цифровой отрасли, система может выйти из-под контроля и нести угрозу всему человечеству. Все из-за конкуренции, которую системы могут составить людям — они могут нас превзойти в развитии и перехитрить.