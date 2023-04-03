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Либо ты используешь искусственный интеллект, либо он заменит тебя – Михаил Федоров

3 апреля 2023, 10:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Федоров

Глава Минцифры Михаил Федоров обеспокоен развитием искусственного интеллекта. Чиновник поддерживает призыв Маска и Возняка приостановить развитие этой технологии.

Об этом Федоров рассказал в одном из последних интервью.

— Тогда была проблема, как ускорить его развитие. А сейчас — что с ним делать и как остановиться, — считает чиновник.

Глава Минцифры считает, что разбираться в ИИ должны все, ведь скоро его начнут активно использовать в работе. 

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— Либо ты начнешь использовать искусственный интеллект, либо он заменит тебя, — добавил чиновник.

Федоров считает, что нужно правильно регулировать ИИ на государственном уровне. К тому же, в Украине самое большое количество разработчиков этой технологии в сравнении с другими странами.

На фоне этого в Минцифре планируют использовать ИИ для инновации во время восстановления страны. Но для этого нужно создать саму стратегию инновации.

Напомним, что Маск и Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта. По мнению лидеров в цифровой отрасли, система может выйти из-под контроля и нести угрозу всему человечеству. Все из-за конкуренции, которую системы могут составить людям — они могут нас превзойти в развитии и перехитрить.

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Источник
ЛІГА.net
Теги
Мінцифри Михайло Федоров Штучний інтелект
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