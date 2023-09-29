Генеральный директор Meta Марк Цукерберг представил модель смарт-очков Ray-Ban Meta следующего поколения. В компании отметили, что усовершенствовали предыдущую версию гаджета. В частности, изменили дизайн и добавили несколько новых функций.

Очки оснащены сверхширокоугольной 12-мегапиксельной камерой, которая находится с правой стороны, а с левой расположен светодиодный индикатор. Он оповещает людей вокруг, что пользователь делает фото или записывает видео. Разрешение камеры — 1080p. Она позволяет вести стримы в Facebook и Instagram, а также мгновенно делиться снимками с родными и друзьями.

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Устройство оборудовано пятью микрофонами, которые должны обеспечить качественную голосовую связь и запись пространственного звука. Благодаря встроенным динамикам, умные очки могут выполнять функцию наушников. В Meta уверяют, что окружающие не услышат звука из динамиков, несмотря на то, что они на 50% громче тех, что имела предыдущая версия девайса. Владелец смарт-очков также будет слышать звуки вокруг.

Обновился и футляр для зарядки. На вид он почти идентичен классическому защитному чехлу Ray-Ban. Однако, в отличие от обычного оборудован светодиодным индикатором, который будет оповещать о питании, и порт USB-C. Портативный футляр обеспечит до восьми дополнительных зарядов (всего 36 часов использования). Что касается батареи самого гаджета, то в компании говорят, что аккумулятор продержится около шести часов при смешанном пользовании и порядка четырех часов, если владелец будет вести прямую трансляцию.

Работает гаджет на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Объем памяти — 32 Гбайт. Разработчик уменьшил вес очков, сделал их более эргономичными и водонепроницаемыми.

Ray-Ban Meta Smart Glasses уже доступны для предварительного заказа в нескольких цветах: классическом черном — в матовой и глянцевой версии, а еще Jeans, Rebel Black и Caramel. В продажу гаджет поступит 17 октября. Цена смарт-очков будет стартовать от $299.

Фото: скрин з презентации Meta