Владельцы Tesla используют новенькие iPhone 15 Pro как брелок для авто. Все благодаря новым функциям, которые позволяют открывать электрокар одним нажатием.

Так, речь идет о кнопке, которую в версиях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max поставили вместо переключателя в беззвучный режим. Новую кнопку можно использовать для включения камеры, голосового помощника, будильника, и даже открывания авто. Именно последнее и особенно ценится среди владельцев Tesla.

С помощью нажатия на боковой сенсор iPhone 15 Pro можно открыть багажник, остановить или начать заряжание аккумулятора, а также включить кондиционер. Для этого даже не нужно разблокировать экран смартфона.

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Чтобы использовать все функции смартфона, необходимо зайти в настройки iPhone и выбрать меню Кнопка действий. В окне появятся все доступные функции, среди которых нужно выбрать подходящие. Примечательно, что Tesla не предоставляют брелок для разблокирования авто — доступ к нему осуществляется через приложение.

Электрокары оснащены не только уникальными функциями, но и помогают неплохо экономить. Эксперты выяснили, какие электрокары самые экономичные. Как оказалось, это не самые маленькие модели, как многие могли предположить — лидером оказался Peugeot 308.

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Источник: The Drive