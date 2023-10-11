Владельцы iPhone 15 жалуются на выгорание экрана: это не исправить

Владельцы iPhone 15 заявили о новой проблеме смартфона — у флагмана выгорает экран. На фоне этого пользователи также жалуются на ожоги, полученные от использования телефона.

О жалобах указывается на форуме Apple.

И хотя iPhone 15 стал доступным в средине сентября, о проблемах начали заявлять спустя две недели после покупки. К примеру, интерфейс клавиатуры iOS оставался на экране даже после ее закрытия, и исправить это невозможно.

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Причина проблемы типична для большинства смартфонов — все из-за отображения статичных изображений долгое время. Чтобы подобных проблем не было, производитель использует некоторые технологии. Похоже, это не помогло. Чаще всего проблема наблюдается на топовых моделях — iPhone 15 Pro и Pro Max.

В компании пока не комментировали жалобы пользователей.

Напомним, что владельцы iPhone 15 жаловались на перегрев смартфонов. Многие отметили, что дорогой флагман невозможно держать в руках. При этом, его даже необязательно нагружать задачами, чтобы устройство начало греться. В основном проблема наблюдается в версии iPhone 15 Pro и Pro Max.

В Apple заявили, что исправят этот недостаток в ближайшее время вместе с обновлением iOS 17. Традиционно, с переходом на новую ОС пользователи могут столкнуться с множеством проблем. К примеру, смартфон может разряжаться быстрее, или же отображать информацию медленнее.