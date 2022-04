Миллиардер Илон Маск приобрел соцсеть Twitter за $44 млрд. Обо всех своих планах он активно рассказывал публике, и теперь есть большая вероятность того, что они будут реализованы.

Что может измениться в Twitter после покупки Маском — далее в материале.

Компания станет приватной

По данным зарубежных СМИ, Маск хочет сохранить как можно больше акционеров, но подробностей даже о формировании совета директоров пока нет. Также миллиардеру придется совмещать управление соцсетью с руководством своими другими компаниями — Tesla, SpaceX, Starlink, Boring Company и Neuralink.

Минимальная модерация контента

Миллиардер ранее уже неоднократно заявлял, что является абсолютистом свободы слова. Он недоволен работой модерации соцсети, и считает, что их действия мешают пользователям выражать свои мысли абсолютно свободно.

Открытый код Twitter

Илон Маск хочет показать всем желающим принцип работы соцсети — для этого алгоритмы будут основаны на модели с открытым кодом. Пользователи смогут увидеть, почему та или иная публикация появилась у них в новостной ленте.

Монетизация соцсети

У Twitter наблюдаются проблемы с заработком средств — получение выручки с рекламы трудно назвать стабильной. Маск уже не раз предлагал ввести функцию подписки — пользователи смогут избавиться от рекламы. Платная версия Twitter Blue стоит $3 в месяц, и доступна в Канаде и США. Миллиардер ранее предлагал снизить стоимость до $2, но изымать плату за весь год единоразово.

Актуальный контент в Twitter

Илон Маск хочет изменить принцип работы соцсети. Ему не нравится, что в большинстве самых популярных страниц в соцсети контент публикуется редко.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.

Как это можно изменить, глава Tesla пока не признался.

Война против ботов

Миллиардер объявил войну ненастоящим пользователям — спаму и ботам. Он пообещал победить их в пределах Twitter, или умереть в сражении с ними.

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying!

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022