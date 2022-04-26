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Как может измениться Twitter после покупки Илоном Маском: свобода слова и война против ботов

26 апреля 2022, 11:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Миллиардер Илон Маск приобрел соцсеть Twitter за $44 млрд. Обо всех своих планах он активно рассказывал публике, и теперь есть большая вероятность того, что они будут реализованы.

Что может измениться в Twitter после покупки Маском — далее в материале.

Компания станет приватной

По данным зарубежных СМИ, Маск хочет сохранить как можно больше акционеров, но подробностей даже о формировании совета директоров пока нет. Также миллиардеру придется совмещать управление соцсетью с руководством своими другими компаниями — Tesla, SpaceX, Starlink, Boring Company и Neuralink.

Минимальная модерация контента

Миллиардер ранее уже неоднократно заявлял, что является абсолютистом свободы слова. Он недоволен работой модерации соцсети, и считает, что их действия мешают пользователям выражать свои мысли абсолютно свободно.

Открытый код Twitter

Илон Маск хочет показать всем желающим принцип работы соцсети — для этого алгоритмы будут основаны на модели с открытым кодом. Пользователи смогут увидеть, почему та или иная публикация появилась у них в новостной ленте.

Монетизация соцсети

У Twitter наблюдаются проблемы с заработком средств — получение выручки с рекламы трудно назвать стабильной. Маск уже не раз предлагал ввести функцию подписки — пользователи смогут избавиться от рекламы. Платная версия Twitter Blue стоит $3 в месяц, и доступна в Канаде и США. Миллиардер ранее предлагал снизить стоимость до $2, но изымать плату за весь год единоразово.

Актуальный контент в Twitter

Илон Маск хочет изменить принцип работы соцсети. Ему не нравится, что в большинстве самых популярных страниц в соцсети контент публикуется редко.

Как это можно изменить, глава Tesla пока не признался.

Война против ботов

Миллиардер объявил войну ненастоящим пользователям — спаму и ботам. Он пообещал победить их в пределах Twitter, или умереть в сражении с ними.

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Источник
The Washington Post
Теги
Twitter, Илон Маск
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