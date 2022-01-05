2022 год будет богат видеоиграми, которые смогут порадовать как игроков, которые любят сюжетные блокбастеры, так и тех, кто любит играть с семьей и друзьями.

Факты ICTV рассказывают о самых ожидаемых видеоиграх 2022 года для разных типов игроков. Сосредоточимся мы только на тех проектах, которые подтвердили окно даты выхода на 2022 год.

Блокбастеры с великолепным сюжетом

Открывают наш список видеоигры, которые обрадуют игроков самой изящной графикой и увлекательным сюжетом, а также заточены под одиночное прохождение.

Самая ожидаемая на украинском рынке – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Она продолжит традиции первой части и выведет их на новый уровень.

По-прежнему игроки будут исследовать Зону отчуждения в поисках ответов.

Разработчики обещают, что выбор игрока будет играть гораздо большую роль, чем раньше, и от него будет зависеть, как будет меняться Зона.

Игра станет одной из первых, которая будет работать на игровом движке Unreal Engine 5, поэтому можно с уверенностью сказать, что графика не разочарует.

Сыграть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl можно будет с 28 апреля на ПК и Xbox Series X/S. Но говорят, что в этом году игра доберется и до PlayStation 5.

Владельцам PlayStation 5 не стоит расстраиваться, ведь их ждут не менее интересные проекты. К примеру, God of War Ragnarök, который станет второй и последней частью Скандинавской саги.

События видеоигры будут проходить во время Великой зимы, предшествующей концу света. Кратос и его сын Атрей попытаются остановить Рагнарек и получить ответы на вопросы, которые встали перед ними в конце первой части.

Видеоигра также будет сделана в стиле одного кадра и оставит все, что так полюбилось игрокам в первой части, но сделает его больше и лучше.

Сыграть в God of War Ragnarök можно будет на PlayStation 4 и PlayStation 5 когда-то в 2022 году.

А пока вы ждете Godof War Ragnarök, можно будет погрузиться в замечательный постапокалиптический мир в Horizon Forbiden West.

Главной героиней останется Эллой, но на этот раз она отправится исследовать неизведанные земли Запада, чтобы найти источник болезни, уничтожающей все живое.

В ее арсенале появится множество новых инструментов для исследования мира. Например, устройство, которое дает возможность дышать под водой и футуристический щит, позволяющий не только защищаться от врагов, но и скользить в воздухе.

Кстати, и новых врагов будет немало. Кроме классических динозаврообразных машин появятся и враги, напоминающие слонов, аллигаторов, а также множество других животных и динозавров.

Horizon Forbiden West поступит в продажу уже 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Для хардкорных игроков

Первый квартал 2022 года станет настоящим достоянием для игроков, любящих более сложные проекты.

Пожалуй, уже у каждого такого игрока на радаре есть The Elden Ring – видеоигры от создателей Dark Souls в мире, который специально создал автор Игры престолов Джордж Мартин.

Видеоигра выйдет 25 февраля на всех актуальных платформах (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК) и будет больше похожа на серию Dark Souls, но с обновленной боевой системой, которая станет более динамичной.

Кроме того, и исследование мира изменится. Теперь он будет гораздо больше и будет таить в себе больше секретов и угроз.

Если же вам нравятся линейные игры в этом жанре, то обратите внимание на Sifu, который также выйдет в феврале на ПК и консоли семейства PlayStation. Возможно, это и не самая сложная видеоигра в нашем списке, но все же может стать настоящим испытанием.

В ней вы возьмете под контроль ученика боевого искусства кунг-фу, пытающегося отомстить пяти убийцам за смерть семьи. Задача нелегкая, но у него есть козырь в рукаве — возможность перерождаться.

С каждым перерождением он становится все сильнее, но будет стареть. А это значит, что и тело его не сможет выдерживать столько ударов, как раньше. Если же он достигнет слишком преклонных лет, то просто умрет, и придется начинать все сначала.

Испытать Sifu стоит даже если вы фанатеете от фильмов о боевых искусствах, ведь она отлично передает их атмосферу. Особенно в плане движений персонажа.

Также интересным дополнением для хардкорных игроков станет Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, которая станет более брутальной частью серии. Будет касаться она и сложности игры.

Хотя она и сохранит такие основы серии, как профессии персонажей и сражения с участием команды, ее игровой процесс больше будет напоминать Dark Souls и Nioh. Повлияло на это и то, что разработчики последней — Team Ninja — участвуют в проекте.

Хотя мнения игроков после выхода демоверсии разделились, фанаты Nioh уверены, что Stranger of Paradise станет очередным проявлением мастерства Team Ninja в поджанре Souls-like. Выйдет она 18 марта на всех актуальных платформах.

Для всей семьи

Тем, кто ищет развлечений в семейном кругу, стоит обратить внимание на LEGO Star Wars: Skywalker Saga, которая должна поступить в продажу в начале 2022 года на всех актуальных платформах и Nintendo Switch.

Это возможность заново пережить события из девяти эпизодов Звездных Войн в комической стилистике Lego. А для детей – познакомиться с незабываемой классикой.

Как и другие игры серии, LEGO Star Wars: Skywalker Saga можно будет пройти вдвоем. Сложность в подобных видеоиграх всегда была минимальной, они привлекали внимание взрослых кучей предметов для коллекционирования.

Также интересным проектом для игры в семейном кругу должен стать MultiVersus, который сведет в бою разных персонажей из франшиз Warner Bros. в стиле Super Smash Bros.

Харли Квин против Шеги, Бэтмен против Багза Бани – это только начало. И даже если вы не хотите участвовать в сетевых баталиях, в видеоигре сделают все, чтобы посоревноваться в кругу семьи или знакомых. К тому же она будет бесплатной.

Кроссплей позволит соперничать с помощью большого количества разных устройств, поэтому не придется беспокоиться о том, чтобы всем хватило контроллеров.

Кроме того, наибольший упор сделан на командной работе и поединках два на два, хотя будет возможность биться и один на один.

А постоянное увеличение количества персонажей позволит заново открывать ее для себя даже через много месяцев после первого запуска.

Владельцам Nintendo Switch стоит обратить внимание и на Mario + Rabbids Sparks of Hope, которая отправит Марио и его друзей в новое приключение вместе с бешеными кролями.

Хотя в первой части и был интересный соревновательный режим, сейчас трудно сказать, переедет ли он в продолжение. И если в игре будет режим только для одного игрока, тактическая составляющая в ней позволит без проблем консультироваться с наблюдателями.

Или просто наблюдать за ярким и комическим безумием на экране.

Видео: Xbox, PlayStation, LEGO, Nintendo