Из-за ряда переносов многие долгожданные видеоигры выйдут в 2022 году. Поэтому каждый игрок сможет найти для себя что-нибудь в этом году.

Факты ICTV уже рассказывали о блокбастерах и играх для всей семьи, а теперь пора поговорить о проектах, которые подойдут любителям игры в сети и тем, кто любит надолго погружаться в одну видеоигру.

Для кооперативного прохождения

Тренд кооперативных видеоигр снова начал набирать популярность, поэтому Ubisoft тоже попытаются занять место в этом жанре с Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, поступившем в продажу уже 20 января.

В нем группа игроков будет противостоять инопланетной угрозе. Однако не следует ожидать, что это будет очередной Left 4 Dead.

Тактика всегда играла значительную роль в серии Rainbow Six. Поэтому метод “беги и стреляй” может вылиться не только провалом для команды, но и потерей оперативника.

Если же вам больше нравится тотальное безумие с друзьями, то Tiny Tina’s Wonderlands станет отличным выбором в марте 2022 года.

Видеоигра является спин-оффом серии Borderlands, но ее события будут проходить на игровой доске Bunkersand Badasses (аналог Dungeonsand Dragons).

Как и в дополнении с этой же тематикой, стоит ожидать больше магии, мистических созданий и мастера игры Тины, которая будет менять правила во время игры.

Но и куча безумного и иногда комического оружия никуда не денется.

Действительно сильным 2022 год должен стать для фанатов для Warner Bros., особенно, если вы ищете чего-то кооперативного.

Gotham Knights, к примеру, будет интересным пополнением для почитателей Бэтмена. За темного рыцаря вы не сыграете, но сможете взять на себя роль Найтвинга, Бетгерл, Робина или Красного Колпака, чтобы противостоять Суду Сов.

Разработчики также обещают возможность быстро подключаться к сессиям других игроков, что должно отвязать от постоянной игры в компании.

Но это не единственная видеоигра, которая будет исповедовать принцип — чем больше игроков, тем лучше. Rocksteady, известные серией видеоигр Arkham, также решили удариться в кооп с их новым проектом – Suicide Squad: Killthe Justice League, который будет доступен только на ПК и консолях нового поколения.

Почти нет сомнений, что студия принесет игрокам еще один хит, но теперь с возможностью прохождения до четырех игроков.

Каждый сможет взять под контроль одного из четырех персонажей – Дедшота, Харли Квин, Короля Акул или Капитана Бумеранга – чтобы отправиться в Метрополис для противостояния Лиге Справедливости.

Интересно, что этот проект больше сосредоточен на стрельбе, чем рукопашном бою. Однако это не должно волновать игроков, ведь Rocksteady начинали свой путь с шутеров.

Посоревноваться один на один

Если же вы больше любите сразиться в поединках, где значение имеете только вы и оппонент, то можете ожидать нескольких нишевых видеоигр.

К примеру, King of Fighters XV, которая только недавно отошла от 2D спрайтов в пользу 3D и поступит в продажу 17 февраля.

Однако те, кто опробовал бета-версию, в один голос твердят о том, что это едва ли не лучшая часть в серии.

Невероятные поединки три на три, яркая графика и фишки для новых игроков должны понравиться всем, кто любит испытывать свои силы в соревнованиях с другими.

Также нас ждет перевыпуск Persona 4 Arena Ultimax, впервые вышедший только на PlayStation 3 и Xbox 360 во времена активного развития PlayStation 4 и Xbox One.

Она базируется на серии Persona, которая в последние годы находится на пике своей популярности. Фишка ее игрового процесса — персонажи, точнее они и их Персоны, которые также являются неотъемлемой частью поединков.

Кроме того, она подойдет и тем игрокам, которые ищут сюжет в подобных видеоиграх, ведь в Persona 4 Arena Ultimax он не менее увлекателен, чем игровой процесс. Из минусов можно выделить то, что она доступна только на PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК. Но сыграть в нее можно будет уже с 17 марта.

Засесть надолго

Конечно, не обойдется без проектов, которые смогут затянуть игроков на многие месяцы.

Например, Total War: Warhammer III, события которой будут происходить в фэнтезийном мире Warhammer.

Как и раньше, игроки могут пройти кампанию за одну из фракций на огромной карте, балансируя между дипломатическими решениями и участием в масштабных баталиях в реальном времени, или принять участие в сетевых баталиях.

Учитывая количество возможных сценариев развития событий и путей победы — переигрывать в нее можно очень долго.

А если у вас есть предыдущие части, то вы сможете сыграть и за фракции из них, что увеличит количество проведенных часов в игре, которая должно стать одним из сильнейших эксклюзивов на ПК.

Любители гоночных симуляторов на консолях PlayStation смогут погрузиться в Gran Turismo 7, который должен стать возвращением к истокам серии.

Обширная кампания, сотни различных типов автомобилей, десятки трасс и игра в сети не дадут загрустить фанатам в течение многих месяцев после выхода.

Также можно ожидать, что в игру будут долго добавлять новые авто и трассы, что разнообразит ее.

Нельзя забыть и о Starfield, которая должна выйти в ноябре этого года на ПК и Xbox Series X/S. Хотя в последнее время игры от Bethesda не могут похвастаться популярностью, это может измениться с выпуском нового проекта.

Он будет работать на новом игровом движке, но сохранит подход, который использовала студия на протяжении последних десятилетий.

А это значит, что в случае успеха нас ждет видеоигра с невероятной реиграбельностью, в которой можно будет находить что-нибудь новое даже после сотен часов.

Видео: PlayStation, Ubisoft, SNK OFFICIAL, Official ATLUS West, Total War, Bethesda Softworks