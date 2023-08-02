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Пока не для всех: в Дію вернули смену места регистрации онлайн

2 августа 2023, 13:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дія

В сервисе Дія снова появилась очень полезная услуга — смена места регистрации. Теперь не нужно ходить с папкой документов по госустановам, что заметно упростит жизнь и сэкономит время.

Правда, есть и ограничения — сменить место регистрации онлайн смогут женщины, дети и мужчины непризывного возраста. В Минцифры также работают над расширением функционала вместе с Минобороны — в будущем услугой смогут воспользоваться и мужчины призывного возраста.

Сменить место регистрации можно в том случае, если:

  • есть 14 лет или 18 лет, если меняется место жительства ребенка;
  • есть налоговій номер (ИНН);
  • есть ID-карточка или загранпаспорт у Дія;
  • недвижимость внесена в государственный с 2013 года;
  • жилье не должно быть в ипотеке.

Даже если вместо ID-карточки есть паспорт старого образца, заказать услугу можно на сайте Дія.

В июле у Дія появилось бета-тестирование подачи заявок на получение компенсации за уничтоженное жилье из-за войны. Правда, услуга с ограничением — ею воспользоваться могут собственники уничтоженного жилья в Мощуне и Бородянке Киевской области. После подачи заявки комиссия осмотрит жилье и даст свое решение касательно компенсации.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Дія
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