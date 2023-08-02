В сервисе Дія снова появилась очень полезная услуга — смена места регистрации. Теперь не нужно ходить с папкой документов по госустановам, что заметно упростит жизнь и сэкономит время.

Правда, есть и ограничения — сменить место регистрации онлайн смогут женщины, дети и мужчины непризывного возраста. В Минцифры также работают над расширением функционала вместе с Минобороны — в будущем услугой смогут воспользоваться и мужчины призывного возраста.

Сменить место регистрации можно в том случае, если:

есть 14 лет или 18 лет, если меняется место жительства ребенка;

есть налоговій номер (ИНН);

есть ID-карточка или загранпаспорт у Дія;

недвижимость внесена в государственный с 2013 года;

жилье не должно быть в ипотеке.

Даже если вместо ID-карточки есть паспорт старого образца, заказать услугу можно на сайте Дія.

В июле у Дія появилось бета-тестирование подачи заявок на получение компенсации за уничтоженное жилье из-за войны. Правда, услуга с ограничением — ею воспользоваться могут собственники уничтоженного жилья в Мощуне и Бородянке Киевской области. После подачи заявки комиссия осмотрит жилье и даст свое решение касательно компенсации.