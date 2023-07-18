Стартовало бета-тестирование: в Дії можно подать заявку на получение компенсации за жилье

В приложении Дія стартовало бета-тестирование подачи заявок на получение компенсации за уничтоженное жилье из-за войны. Это второй этап услуги єВідновлення.

Пока что подать заявки могут собственники уничтоженного жилья в Мощуне и Бородянке Киевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Стать тестировщиками могут украинцы, которые:

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНОКПП;

предварительно прислали сообщение о разрушенном имуществе;

имеют разрушенный дом на территории села Мощун в Гостомельской территориальной громаде или в пгт Бородянка;

являются единственным владельцем имущества, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).

После комиссия, созданная при громаде, рассмотрит заявку, проведет обследование жилья и примет решение о назначении компенсации.

Сама же компенсация будет предоставляться в форме безналичного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки квартиры или частного дома на первичном или вторичном рынках.

После бета-теста получить компенсацию смогут и жители других населенных пунктов. Пока что речь идет только о жилье, которое расположено на неоккупированной части Украины.

Напомним, 10 мая в Дії запустили єВідновлення. С помощью этой услуги можно получить помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного в результате войны.

Это касается жилья, которое подлежит восстановлению и не было полностью отремонтировано. Максимальная сумма — 200 тыс. грн.