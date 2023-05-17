Бесплатные курсы для украинцев: в Минцифры представили платформу Дія.Освіта

Минцифры представило новый платформу Дія.Освіта для обучения и овладения новыми профессиями. Новинка представляет собой библиотеку образовательных сериалов, которые помогут многому научиться.

Выбор профессий на Дія.Освіта обширный — от графического дизайнера и проектного менеджера до баристы и пекаря.

Сериалы бесплатные, и чтобы их получить, нужно зарегистрироваться на платформе.

— Сдаете тест, помогающий определиться с направлением, и получаете рекомендации по профессии. Обучаетесь на образовательных сериалах. Проходите симуляторы, позволяющие на реальных кейсах проверить свои навыки, а затем получаете сертификат. Уже после ищете вакансию в своем регионе. Все это доступно на одной платформе, — заявили в Минцифры.

Примечательно, что контент доступен сразу на двух языках — украинском и английском. В теории материал будет полезен не только для украинцев.

Цель Дії.Освіта — предоставить новые знания для украинцев, чтобы развивать бизнесы и человеческий капитал.

Минцифры анонсировало еще одну полезную функцию для украинцев — договор с ДТЕК теперь можно заключить в Дії. Это можно сделать с помощью простой инструкции в несколько кликов. После заявки в течение трех рабочих дней договор поступит в личный кабинет и на электронную почту.