У сервісі Дія знову з’явилася дуже корисна послуга – зміна місця реєстрації. Тепер не потрібно ходити з текою документів по держустановах, що помітно спростить життя і заощадить час.

Щоправда, є й обмеження – змінити місце реєстрації онлайн зможуть жінки, діти та чоловіки непризовного віку. У Мінцифри також працюють над розширенням функціоналу разом із Міноборони – у майбутньому послугою зможуть скористатися і чоловіки призовного віку.

Змінити місце реєстрації можна в тому разі, якщо:

є 14 років або 18 років, якщо змінюється місце проживання дитини;

є податковий номер (ІПН);

є ID-картка або закордонний паспорт у Дія;

нерухомість внесена до державного з 2013 року;

житло не має бути в іпотеці.

Навіть якщо замість ID-картки є паспорт старого зразка, замовити послугу можна на сайті Дія.

У липні у Дія з’явилося бета-тестування подачі заявок на отримання компенсації за знищене житло через війну. Щоправда, послуга з обмеженням – нею скористатися можуть власники знищеного житла в Мощуні та Бородянці Київської області. Після подання заявки комісія огляне житло і дасть своє рішення щодо компенсації.