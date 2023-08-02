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Інтернет

Поки не для всіх: у Дію повернули зміну місця реєстрації онлайн

2 Серпня 2023, 13:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дія

У сервісі Дія знову з’явилася дуже корисна послуга – зміна місця реєстрації. Тепер не потрібно ходити з текою документів по держустановах, що помітно спростить життя і заощадить час.

Щоправда, є й обмеження – змінити місце реєстрації онлайн зможуть жінки, діти та чоловіки непризовного віку. У Мінцифри також працюють над розширенням функціоналу разом із Міноборони – у майбутньому послугою зможуть скористатися і чоловіки призовного віку.

Змінити місце реєстрації можна в тому разі, якщо:

  • є 14 років або 18 років, якщо змінюється місце проживання дитини;
  • є податковий номер (ІПН);
  • є ID-картка або закордонний паспорт у Дія;
  • нерухомість внесена до державного з 2013 року;
  • житло не має бути в іпотеці.

Навіть якщо замість ID-картки є паспорт старого зразка, замовити послугу можна на сайті Дія.

У липні у Дія з’явилося бета-тестування подачі заявок на отримання компенсації за знищене житло через війну. Щоправда, послуга з обмеженням – нею скористатися можуть власники знищеного житла в Мощуні та Бородянці Київської області. Після подання заявки комісія огляне житло і дасть своє рішення щодо компенсації.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Дія
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